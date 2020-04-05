Про це в соціальній мережі Facebook повідомив генеральний консул України Віктор Гамоцький.

Пісні у виконанні української співачки включили в бізнес-центрі Неаполя.

“Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани: так італійці дякують Україні за солідарність і гуманітарну допомогу в протидії коронавірусу”, – написав консул.

Раніше повідомлялося, що з України в Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри.

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 20 українських лікарів-добровольців відправилися в Італію для боротьби з коронавірусом, опублікувавши два тексти: українською та італійською мовами.

В українській версії Аваков написав тільки про медиків, тоді як в італійській – про гумдопомогу: дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту.

До цього посту в Instagram міністр обмежив коментарі.

  • 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.