Про це в соціальній мережі Facebook повідомив генеральний консул України Віктор Гамоцький.
Пісні у виконанні української співачки включили в бізнес-центрі Неаполя.
“Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани: так італійці дякують Україні за солідарність і гуманітарну допомогу в протидії коронавірусу”, – написав консул.
Раніше повідомлялося, що з України в Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри.
Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 20 українських лікарів-добровольців відправилися в Італію для боротьби з коронавірусом, опублікувавши два тексти: українською та італійською мовами.
В українській версії Аваков написав тільки про медиків, тоді як в італійській – про гумдопомогу: дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту.
До цього посту в Instagram міністр обмежив коментарі.
- 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.