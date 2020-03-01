Біля Верховної Ради 1 березня 2020 року відбувся урочистий захід з нагоди початку традиції несення почесної варти Національної гвардії, що супроводжувалося урочистим підняттям Державного прапора.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Керівник апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний оголосив про початок несення Почесної варти та запросив до слова Голову парламенту.

“Україна – дуже багата на традиції держава, і сьогодні ми започатковуємо ще одну, яка, я сподіваюсь, проіснує багато років. Почесна варта є у багатьох державах, і Україна не повинна відставати від цього позитивного тренду. Саме Нацгвардія нестиме Почесну варту перед парламентом, оскільки 31 серпня 2015 року на площі Конституції загинуло четверо нацгвардійців, захищаючи парламент. Ми маємо їх пам’ятати й ніколи більше не допустити подібного”, – наголосив Дмитро Разумков.

Церемонія супроводжувалася урочистою зміною караулу, підняттям Державного прапора України, виступом оркестру та спеціального батальйону “Почесна варта” Національної гвардії України.

Фото: Верховна Рада

Генерал-лейтенант, Командувач Національної гвардії України Микола Балан, відповідаючи на запитання журналістів, підкреслив, що несення Почесної варти буде працювати на імідж України.

З 10-00 до 18-00 у вихідні та святкові дні зі щогодинною зміною караулу нести службу буде спеціальний батальйон «Почесна варта» Національної гвардії України.