Під стінами Верховної Ради, де проходять чотири акції протесту відбулися зіткнення між зі співробітниками поліції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Близько півсотні агресивних протестувальників, які одягнені в одяг з емблемами “Нацдружин”, “Нацкорпуса” або просто спортивної зовнішності спробували занести намети до Парламенту. Поліція заблокувала їм прохід, оточивши будівлю.

Це спровокувало агресію з боку деяких людей, вони стали кидати в поліцейських пляшки, палиці, вести себе зухвало, ображали правоохоронців.

У відповідь поліція застосувала спецзасоби: кийки і сльозогінний газ.

Повідомляється, що серед правоохоронців є постраждалі.

Одному з поліцейських стало погано:

Фото: Олександр Кужельный, #Буквы