Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Близько півсотні агресивних протестувальників, які одягнені в одяг з емблемами “Нацдружин”, “Нацкорпуса” або просто спортивної зовнішності спробували занести намети до Парламенту. Поліція заблокувала їм прохід, оточивши будівлю.
Це спровокувало агресію з боку деяких людей, вони стали кидати в поліцейських пляшки, палиці, вести себе зухвало, ображали правоохоронців.
У відповідь поліція застосувала спецзасоби: кийки і сльозогінний газ.
Повідомляється, що серед правоохоронців є постраждалі.
Одному з поліцейських стало погано:
Фото: Олександр Кужельный, #Буквы