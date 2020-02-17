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16 лютого

Під Станицею Луганською знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ

В районі Станиці Луганської був знайдений термобаричний снаряд для ручного протитанкового гранатомета, виготовлений в 2003 році в Росії.

Понеділок, 17 лютого 2020, 18:45

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

“Під час робіт з розмінування поблизу ділянки розведення військ в районі смт Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року – термобарической заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Зазначений боєприпас не виробляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та використовується виключно армією РФ”, – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявляють, що знайдений снаряд стане черговим доказом російської військової агресії проти України в міжнародному суді.

За інформацією слідства, такі снаряди використовуються на Донбасі терористами незаконних збройних формувань.

“Отримані речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. В подальшому вони будуть передаватися в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ в збройному конфлікті на території нашої держави”, – сказано в повідомленні прокуратури.

Фото: Прокуратура Луганской области

Фото: Прокуратура Луганской области

Фото: Прокуратура Луганской области

Теги: российские войска, Війна на Донбасі, ООС, Донбасс, снаряд

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