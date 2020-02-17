Під Станицею Луганською знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.
“Під час робіт з розмінування поблизу ділянки розведення військ в районі смт Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року – термобарической заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Зазначений боєприпас не виробляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та використовується виключно армією РФ”, – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі заявляють, що знайдений снаряд стане черговим доказом російської військової агресії проти України в міжнародному суді.
За інформацією слідства, такі снаряди використовуються на Донбасі терористами незаконних збройних формувань.
“Отримані речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. В подальшому вони будуть передаватися в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ в збройному конфлікті на території нашої держави”, – сказано в повідомленні прокуратури.
- В кінці січня на ділянці розведення в Петровському збройні формування РФ обстріляли власні позиції, щоб зімітувати порушення режиму “тиші” з боку українських військових.
- За кілька днів спеціальна моніторингова місії ОБСЄ на Донбасі зафіксувала військову техніку бойовиків “Л/ДНР”, розміщену з порушенням ліній відведення.