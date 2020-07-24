Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітинг під назвою “За права велосипедистів на дорогах” стартував приблизно о 19:00.

На нього з’їхалися велосипедисти з різних районів столиці. Вони тримали в руках плакати з гаслами такого змісту: “Повноправний учасник руху”, “Порушення = покарання”, “Вимагаю змін до ПДР”, “Не хочу бути наступним” та інші.

Перед присутніми виступали кілька людей (згадувалися випадки ДТП, в яких страждали велосипедисти). Вони закликали водіїв автомобілів бути більш пильними і уважніше ставитися до велосипедистів.

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

“Час покласти кінець свавіллю на дорогах та зверхньому відношенню деяких водіїв до велосипедистів, котрих стає дедалі більше на дорогах! Велосипедист – повноцінний учасник дорожнього руху зі своїми правами! Зараз… саме час об’єднуватися і нарешті впроваджувати європейські норми та закони для безпечного пересування містом та автошляхами загального користування”, – наголошується в анонсі заходу.

У ньому також озвучено низку вимог до влади: встановлення інтервалу в 1,5 метра при випередженні велосипедиста; офіційний дозвіл на їзду в парах; підвищення відповідальності за вчинення ДТП з велосипедистами; дозволити супровід поліції при велотренуваннях у групах; приведення нормативної бази, що стосується безпеки велосипедистів, до європейських стандартів; вимога врахувати думку велосипедистів при проектуванні центральної вулиці міста – Хрещатика.

Організатори відзначали, що зазначені вимоги “повинні в першу чергу почути в Києві і у Верховній Раді України”.

Після мітингу біля КМДА колона велосипедистів поїхала в бік Бессарабки.

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Акція велосипедистів під КМДА

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

  • З 1 червня в Україні запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР).
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  • За перший місяць роботи системи фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху до державного бюджету надійшов 31 мільйон гривень сплачених штрафів.