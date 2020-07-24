Сьогодні в центрі Києва – біля будівлі Київської міської держадміністрації (КМДА) – велосипедисти влаштували мирний мітинг проти свавілля на дорогах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітинг під назвою “За права велосипедистів на дорогах” стартував приблизно о 19:00.

На нього з’їхалися велосипедисти з різних районів столиці. Вони тримали в руках плакати з гаслами такого змісту: “Повноправний учасник руху”, “Порушення = покарання”, “Вимагаю змін до ПДР”, “Не хочу бути наступним” та інші.

Перед присутніми виступали кілька людей (згадувалися випадки ДТП, в яких страждали велосипедисти). Вони закликали водіїв автомобілів бути більш пильними і уважніше ставитися до велосипедистів.

“Час покласти кінець свавіллю на дорогах та зверхньому відношенню деяких водіїв до велосипедистів, котрих стає дедалі більше на дорогах! Велосипедист – повноцінний учасник дорожнього руху зі своїми правами! Зараз… саме час об’єднуватися і нарешті впроваджувати європейські норми та закони для безпечного пересування містом та автошляхами загального користування”, – наголошується в анонсі заходу.

У ньому також озвучено низку вимог до влади: встановлення інтервалу в 1,5 метра при випередженні велосипедиста; офіційний дозвіл на їзду в парах; підвищення відповідальності за вчинення ДТП з велосипедистами; дозволити супровід поліції при велотренуваннях у групах; приведення нормативної бази, що стосується безпеки велосипедистів, до європейських стандартів; вимога врахувати думку велосипедистів при проектуванні центральної вулиці міста – Хрещатика.

Організатори відзначали, що зазначені вимоги “повинні в першу чергу почути в Києві і у Верховній Раді України”.

Після мітингу біля КМДА колона велосипедистів поїхала в бік Бессарабки.