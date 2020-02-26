Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
“За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня”, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.
Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.
Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.
Фото та відео: Юрій Орденко
Зараз поліція встановлює особу потерпілого.
- 26 липня 2018 року в Києві біля будівлі Міністерства оборони доброволець в знак протесту облив себе горючою речовиною і підпалив.