Сьогодні на пікеті під Офісом президента чоловік облив себе займистою рідиною і вчинив самопідпал.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

“За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.

Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.

Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.

Фото та відео: Юрій Орденко

Зараз поліція встановлює особу потерпілого.