У Сумській області стався викид одоранту - речовини, яку додають у газ, щоб надати йому сильний специфічний запах і за яким визначають місця витоку.

Про це повідомив заступник Сумського міського голови Олександр Журба.

“В ніч з 19 на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранта – речовини, яку додають до природного газу, є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання“, – написав він.

Чиновник закликав жителів закрити вікна і по можливості зволожити повітря в приміщенні.