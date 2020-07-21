Про це повідомляє поліція Запорізької області.

У поліції розповіли, що напередодні в відділення надійшов дзвінок від місцевого жителя. Він сказав, що у нього є вибуховий пристрій і що він має намір перекрити дорогу.

“Через кілька хвилин до чергової частини надійшло ще одне повідомлення про те, що в продуктовий магазин, розташований на бульварі Центральному в місті Василівка, зайшов озброєний громадянин з предметом, схожим на гранату”, – йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали на місці і вилучили у нього гранату Ф-1. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

“Підозрюваним виявився раніше судимий за корисливі злочини місцевий житель 1968 року народження, який до того ж, згідно з висновком медичного огляду, знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Зловмисник в минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що боєприпас він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил” , – йдеться в повідомленні.