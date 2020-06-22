Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Ймовірно, під завалами можуть знаходитися двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження, мешканців цього будинку, повідомив він.

Заступник міністра також додав, що секція будинку з 40 квартирами, в якій стався вибух, не підлягає відновленню.

Крім того, пресслужба МВС також повідомила, що рятувальниками були розібрані завали 5 і 6 поверхів і в даний момент триває розбір завалів 4 поверху.

52х жителів пошкодженого під’їзду №6 розміщено в школіінтернаті №12 та гуртожитку Укрзалізниці, організовано харчування. Жителям довколишнього під’їзду №5 (зареєстровано 71 осіб), в супроводі рятувальників дозволено забрати зі своїх квартир документи і речі першої необхідності і запропоновано розселитися в школіінтернаті №12, сказано в повідомленні.