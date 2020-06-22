Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
“Ймовірно, під завалами можуть знаходитися двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження, мешканців цього будинку“, – повідомив він.
Заступник міністра також додав, що секція будинку з 40 квартирами, в якій стався вибух, не підлягає відновленню.
Крім того, прес–служба МВС також повідомила, що рятувальниками були розібрані завали 5 і 6 поверхів і в даний момент триває розбір завалів 4 поверху.
“52–х жителів пошкодженого під’їзду №6 розміщено в школі–інтернаті №12 та гуртожитку “Укрзалізниці“, організовано харчування. Жителям довколишнього під’їзду №5 (зареєстровано 71 осіб), в супроводі рятувальників дозволено забрати зі своїх квартир документи і речі першої необхідності і запропоновано розселитися в школі–інтернаті №12“, – сказано в повідомленні.
- 21 червня о 10:00 в дев’ятиповерховому будинку по вул. Крушельницької відбувся потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Спочатку повідомили про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох – ще одне жителя дому госпіталізували.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами можуть знаходитися від двох до шести чоловік.