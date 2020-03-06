Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився від своїх слів з приводу того, що на територію незаконно анексованого півострова Крим варто відновити подачу води.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні Шмигаль зробив неоднозначну заяву про те, що Україна повинна подавати воду в Крим “тому що там живуть українці”.

“Питання подавання води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи”, – говорив Шмигаль.

“Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Точка. Ми не збираємося подавати воду не в Україну. Крим — це Україна. Чи ні? Крим — це Україна. Ми будемо подавати воду в Україну? Там живуть українці. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть”.

Після реакції на таке неоднозначну заяву Шмигаль вирішив реабілітуватися, відмовившись від своїх слів.

“В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо”, – написав він.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Шість років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

В кінці лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що виключає можливість поставок води в незаконно анексувала Крим.