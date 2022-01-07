У Брюсселі відбулася віртуальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО, за підсумками якої генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає реальною ймовірність нового конфлікту та готує заходи на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі.

Про це повідомляє Укрінформ.

На зустрічі союзники розглянули нарощування російських військ в Україні та навколо неї, та їх вплив на європейську безпеку. Генсек Альянсу зазначив, що у НАТО “жалкують”, що, попри заклики міжнародної спільноти, вже протягом багатьох тижнів Росія не здійснює кроки до деескалації.

Ризик конфлікту є реальним. Агресивні дії Росії серйозно підривають безпековий порядок в Європі”, — ствердив Єнс Столтенберг.

Він зазначив про позитивні сигнали з боку Росія про участь у Раді НАТО-Росія наступної середи. Ця зустріч буде сфокусована на ситуації в Україні та навколо неї, а також на наслідках для європейської безпеки.

НАТО вступає в діалог з Росією з позицій доброї волі. Але ми також маємо бути готовими до ймовірності, що дипломатія зазнає невдачі. Сьогодні міністри зазначили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме великі наслідки та потягне високу ціну для Росії. Союзники продовжують стояти поряд з Україною. Ми повною мірою підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність, і надаємо політичну і практичну допомогу”, — наголосив генеральний секретар Альянсу.

Також Єнс Столтенберг нагадав, що 10 січня, з метою обміну інформацією щодо розвитку ситуації відбудеться засідання Комісії НАТО-Україна за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.