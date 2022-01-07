Про це повідомляє Укрінформ. 

На зустрічі союзники розглянули нарощування російських військ в Україні та навколо неї, та їх вплив на європейську безпеку. Генсек Альянсу зазначив, що у НАТО “жалкують”, що, попри заклики міжнародної спільноти, вже протягом багатьох тижнів Росія не здійснює кроки до деескалації.

Ризик конфлікту є реальним. Агресивні дії Росії серйозно підривають безпековий порядок в Європі”, — ствердив Єнс Столтенберг.

Він зазначив про позитивні сигнали з боку Росія про участь у Раді НАТО-Росія наступної середи. Ця зустріч буде сфокусована на ситуації в Україні та навколо неї, а також на наслідках для європейської безпеки.

НАТО вступає в діалог з Росією з позицій доброї волі. Але ми також маємо бути готовими до ймовірності, що дипломатія зазнає невдачі. Сьогодні міністри зазначили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме великі наслідки та потягне високу ціну для Росії. Союзники продовжують стояти поряд з Україною. Ми повною мірою підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність, і надаємо політичну і практичну допомогу”, — наголосив генеральний секретар Альянсу.

Також Єнс Столтенберг нагадав, що 10 січня, з метою обміну інформацією щодо розвитку ситуації відбудеться засідання Комісії НАТО-Україна за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.