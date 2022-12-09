Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що подальші успіхи українських військових залежатимуть від здатності продовжувати послідовні операції взимку 2022-2023 років без перерв.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зреагували на заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі який зазначив, що активні бойові дії в Україні можуть тривати узимку, навіть попри те, що в осінні місяці їх темп трохи знизився.

Міллі в інтерв’ю The Wall Street Journal 7 грудня сказав, що зараз лінії фронту в Україні “стабілізуються”. Він також визнав “потенційну можливість для наступальних дій” з боку російських або українських сил під час “розпалу зими через погоду та рельєф”.

“Оцінка Міллі розходиться з прогнозом Директоркою національної розвідки США Авріл Хейнс від 3 грудня про те, що темпи війни в Україні сповільняться протягом зими, щоб бойові дії могли відновитися навесні 2023 року”, – зауважили аналітики.

Однак, додали в ISW, саме ця заява Міллі підтверджує їхню оцінку щодо того, що ЗСУ можуть використати зимові погодні умови – такі як сильний мороз у кінці грудня – для подальших наступальних дій, адже вони є сприятливими для механізованих бойових дій.

“ISW оцінює, що українські сили, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б у сльотаві осінні місяці, і що подальші оперативні успіхи України залежать від здатності українських сил продовжувати послідовні операції протягом зими 2022–2023 років без перерв”,- резюмували експерти.