Рекордний хабар в розмірі 6 млн доларів пропонували керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому за закриття справи, пов'язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу.

“Справа, про яку йдеться, розслідувалась в ГПУ, потім, коли Генеральна прокуратура позбулася функції слідчого органу, справи почали передаватися в НАБУ. В одній із цих справ було оголошено підозру колишньому міністру пану Злочевському”, – сказав Ситник.

За його словами, слідство у справі Злочевського було зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного.

Ситник також розповів, що хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого “Реал Банку”.

Саму ж справу було зареєстровано 3 червня 2020 року.

“Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну”, – розповів Ситник.

У справі щодо дачі хабаря затримано трьох осіб.

“Перша особа – це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, друга особа мала відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа теж працівник ДФС і також довірена особа Злочевського”, – повідомив Ситник.

Крім того, керівник НАБУ наголосив, що 6 млн доларів — це рекордна сума пропонованого хабаря в історії України.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.