Один з варіантів чудового подарунка для святкувань будь-якого масштабу — декоративні статуетки й фігурки людей, тварин, міфічних істот, казкових персонажів. Правильно підібрані, вони стануть гарним доповненням до інтер’єру, допоможуть створити в приміщенні атмосферу, в якій власнику та його гостям буде приємно й цікаво.

З чого виготовляють декоративні статуетки

Кожен матеріал має певні характеристики, які надають виробам з нього індивідуальності, дають змогу по-різному деталізувати предмети і роблять виготовлену статуетку особливою та не схожою на інші:

порцеляна — вишукані статуетки, які схиляють до мрійливості та часто стають предметом колекціонування;

бронза, латунь, олово, залізо з напиленням золота чи срібла — така статуетка чи фігурка приваблює лаконічністю дизайну і презентабельністю, що особливо цінують чоловіки;

мармур або інший камінь — уособлює міцний характер і сильну волю, а також захоплює неповторним природним рисунком;

дерево — ідеальне для створення особливих куточків дикої природи чи інтер’єрів у стилі етно;

гіпс — підійде для всіх, хто шанує традиції;

скло — крихка краса, що заворожує глибиною;

полістоун — інноваційна полімерна сировина для скульптур, яка проста у використанні, але фактурна, витончена й довговічна.

Декоративні фігурки і статуетки в подарунок — безпрограшний варіант для формування приємної атмосфери, адже вони створюють гарний настрій як у момент дарування, так і багато років потому, викликаючи яскраві спогади про святкування.

Які подарункові статуетки вибрати

Колоритні, незвичайні та креативні статуетки можна дарувати на будь-яке свято, а не лише на день народження. У лінійці сувенірної скульптурної продукції магазинів є моделі, розраховані на закохані пари, релігійні події, міфологічну тематику, розроблені для декорування дитячих кімнат або робочого місця з урахуванням професійної приналежності чи особистих захоплень.

Відповідно, статус і характер людини, а також причина дарування визначатимуть вибір подарунка. Зокрема, порцелянові статуетки презентують тонким, чутливим особам. Феміда статуетка доречна для служителів закону, а статуетка козак, лицар або воїн підійде військовим чи будь-якій сильній духом людині. Тварин у вигляді статуетки купити варто як символ хоробрості, мудрості й інших особистісних якостей обдаровуваного. Гарна ідея — статуетка, яка ілюструє мрію людини. До прикладу, копія вітрильника чи яхти може символізувати прагнення до далекої мандрівки.

Знайти такі подарункові статуетки можна в різних місцях, але краще звертатися до спеціалізованих магазинів сувенірної продукції, де завжди є великий вибір якісних товарів. Крім того, ці торговельні точки можуть запропонувати покупцеві ексклюзивні статуетки ручної роботи й елітні колекційні вироби, які доречно презентувати будь-якій статусній особі. В Україні можна придбати статуетки на подарунок в fama.ua. Місцерозташування магазину — Київ, але замовники з інших міст можуть купити подарунки з доставкою в регіони, що дуже зручно.