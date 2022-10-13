П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" відправляє на фронт до Дня захисників і захисниць України великий вантаж з необхідним військовим обладнанням.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 14 жовтня українські військові бригади уздовж лінії фронту отримають 10 вантажівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки й спеціальну польову лазню – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими.

“14 жовтня – одне з найважливіших свят для українців. Дуже багато хлопців та дівчат зустрічають його на фронті. Решта – допомагаючи фронту. Гріє серце, що завтра наші захисники отримають достойні подарунки, які зроблять їх ще сильнішими”, – сказав Петро Порошенко.

Також він зазначив, що британські вантажівки DAF, які отримають українські захисники, вже мають нові шини, нові тенти та нові кузови. Зокрема, проведено повне технічне обслуговування, замінено акумуляторні батареї, проведена профілактика паливної системи. Саме тому машини будуть працювати і як артилерійські тягачі, і для перевезення особового складу.

Крім того, на фронт відправляють сотні буржуйок, каремати, спальники, радіостанції з комплектом додаткових батарей. Також українські військові отримають дрони, комплекти зимової форми, фліски, теплі штани, термобілизну, майки, і гумові чоботи.

“Це як передача тепла наших сердець. Попереду зима. Ми заздалегідь підготувалися до цього. І машинобудівні підприємства наших партнерів виготовляють тисячі буржуйок, які, заправившись вугіллям або дровами, в окопі від 8 до 12 годин можуть тримати тепло. Це все піде на фронт”, – наголосив п’ятий президент України.

Він також показав особливий подарунок для 25-ї бригади, яка відзначилася у боях за звільнення Харківщини – польову лазню. Вона містить у собі пральні машини, сушарки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення.

Петро Порошенко пояснив, що, маючи зворотний зв’язок від українських воїнів, разом з волонтерами фонд готує для фронту найнеобхідніше. Загальна сума допомоги, яка відправляється на передову, перевищує 17,5 млн грн.