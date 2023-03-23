Про це повідомляють Ceske Noviny.

Автор ініціативи “Подарунок для Путіна” Мартін Ондрачек зауважив, що мета – зібрати понад $2,3 млн. Установка коштує майже $784 тисячі. Чехи передадуть ще 365 ракет, щоб зброя “мала якесь обладнання”.

Ракетна установка пройшла капремонт, зокрема ремонт двигуна, платформи шасі, системи керування вогнем. На це фахівці STV Group витратили близько 2000 годин роботи.

Ракетна установка була введена в армію Чехословаччини в 1971 році, але вона залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія реактивної системи залпового вогню БМ-21, вона має гранатомет для 40 реактивних снарядів калібру 122 мм “Град”, але на відміну від російської версії несе додатковий магазин на 40 реактивних снарядів для швидкого перезаряджання на бронешасі Tatra 813, що зменшує час на підготовку до наступного вогню до кількох хвилин. Можлива стрільба окремими ракетами або повним залпом.

Tak Přemysl je už skoro hotovej. Ještě měsíc a může vyrazit na frontu rozorat pár polí s russáckou armádou. https://t.co/RyCyPqJKpa pic.twitter.com/Ox6PNTQ0uZ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 23, 2023

За словами засновника ініціативи та бізнесмена Далібора Дедека, необхідні кошти зібрали дуже швидко.

Ми пишаємося тим, що чеська громадськість зібрала таку суму за кілька тижнів, тому що ми анонсували цю подію в першу річницю вторгнення російських військ в Україну”, – додав Дедек.

Раніше стало відомо, що у Чехії вироблятимуть мобільні системи ППО, котрі допоможуть Україні проти дронів-камікадзе. Про виробництво протиповітряної зброї для України оголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец під час зустрічі у форматі “Рамштайн”. Самі чехи вже зробили вибір на користь таких пристроїв в акції “Подарунок для Путіна”. Організатори зібрали кошти на 15 систем ППО під назвою “Viktor”. Згідно з даними вебсайту DárekProPutin, система здатна ефективно захищати стратегічні та цивільні цілі від ударів безпілотників-камікадзе і бомбардувань з повітря.

Довідка. RM-70 — чехословацька реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Артилерійська частина РСЗВ – це копія радянської РСЗВ БМ-21 «Град». Установка має 40 направляючих для ракет. Вона може використовувати усю номенклатуру радянських некерованих ракет, наприклад, 9M22 та 9M28, а також аналогічні боєприпаси іноземного виробництва.