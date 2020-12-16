У четвер, 17 грудня, Верховна Рада України може розглянути кадрові перестановки у Кабінеті Міністрів. Банкова вже запропонувала декілька кандидатур потенційних нових міністрів.

Про це йдеться в статті #Букв “Бюджет під ялинку, війна за МінАПК і подарунок Коломойському”.

Президент України Володимир Зеленський запропонував “слугам народу” підтримати кандидатури:

• колишнього ТОП-менеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем’єра з питань енергетики;

• генерал-майора СБУ, кандидата психологічних наук, контррозвідниці Юлії Лапутіної на посаду голови Міністерства у справах ветеранів;

• голови Держгеокадастру Романа Лещенка на посаду голови Мінагрополітики (міністерство планують відновити наступного року);

• т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета призначити на постійній основі;

• голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як зазначається в статті, призначення Вітренка не може не порадувати олігарха Ігоря Коломойського і засмутить Ріната Ахметова.

Посада першого віце-прем’єра для Юрія Вітренка стала предметом торгу напередодні – на тлі розгляду проєкту держбюджету на 2021 рік. Так, за документ проголосувала група “За майбутнє”, чий лідер Ігор Палиця ще кілька тижнів тому звинувачував фракцію президента в тому, що їм дають по 20 тисяч доларів за голосування за бюджет.

“Як виявилося, щоб змінити таку рішучу позицію, потрібно небагато – посаду першого віце-прем’єра з питань енергетики для Юрія Вітренка. Перспектива цього призначення дуже тішить Ігоря Коломойського і дратує Ріната Ахметова. Адже Вітренко отримає міністерство, з якого зняли ахметівську Ольгу Буславець”, – наголошується в статті.

Варто відзначити, що Юрій Вітренко є автором схеми повернення грошей “Укрнафти”, за яку за борги Коломойського заплатять українці.

У вівторок ввечері, 15 грудня, кандидатуру Вітренка депутатам від “Слуги народу” представив президент Володимир Зеленський. Зустріч повинна була відбутися в конгресно-виставковому центрі “Парковий”, але через розгляд держбюджету, що затягнулося, пройшла в стінах Верховної Ради.

“Це була одна з найдовших зустрічей із президентом, дуже конструктивна, ми навіть змогли поставити запитання і поговорити. Вітренко виглядав достатньо переконливо. Зараз у чаті ми запустили сигнальний збір підписів, щоб зрозуміти, скільки зовнішніх голосів треба добрати”, – розповів #Буквам один із депутатів від “СН”.

Варто зазначити, що не всі “слуги народу” підтримують виділення окремого Міністерства з агрополітики. В чатах вони пропонували створити також “міністерство освоєння Марса і Місяця”.

У зв’язку з цим один зі “слуг” підтвердив #Буквам, що у їхнього кандидата на посаду голови Мінагрополітики Романа Лещенка можуть виникнути проблеми з голосами. У чаті депутати під час обговорення писали, що “таких масштабів крадіжки землі”, як при Лещенка, ще не було.

“Він також мав необережність сказати, що не розуміє, навіщо компенсувати аграріям 14% ПДВ. Тому групі аграрних олігархів “Довіра” це може сильно не сподобатись. Як і нашим”, – зазначив співрозмовник #Букв.

Також може не відбутися відставка голови Мінекології Романа Абрамовського, незважаючи на те, що він сам подав у Раду відповідну заяву.

У чаті нардепи вимагали заслухати міністра, щоб він пояснив, чому йде. Ці ж питання вони ставили прем’єру Денису Шмигалю на зустрічі у вівторок.

“Шмигаль, слід визнати, був найбільш невиразним на цій зустрічі. Навіть Шкарлет і той виглядав краще. Чому іде Абрамовський, прем’єр не пояснив, але за нього дуже сильно вступився комітет. Тому відставка під питанням. Як і ще частина призначень”, – зазначив співрозмовник #Букв.