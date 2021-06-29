«Подарунок із вдячності»: у Греції молодь отримуватиме гроші за COVID-вакцинацію

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Відтак, після введення першої дози вакцини проти коронавірусу молодь отримуватиме 150 євро. Така пропозиція діятиме до кінця цього року.

Уряд Греції заявив, що грошовий бонус за програмою “pass free” зможуть отримати близько 940 тисяч греків віком від 18 до 25 років.

“З першим уколом вакцини вони отримають картку зі 150 євро на рахунку. Це борг перед молоддю, подарунок із вдячності”, – розповів прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

За даними уряду, приблизно третина з населення 11-мільйонної Греції отримала дві дози вакцини.