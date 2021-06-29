«Подарунок із вдячності»: у Греції молодь отримуватиме гроші за COVID-вакцинацію

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Відтак, після введення першої дози вакцини проти коронавірусу молодь отримуватиме 150 євро. Така пропозиція діятиме до кінця цього року.
Уряд Греції заявив, що грошовий бонус за програмою “pass free” зможуть отримати близько 940 тисяч греків віком від 18 до 25 років.
“З першим уколом вакцини вони отримають картку зі 150 євро на рахунку. Це борг перед молоддю, подарунок із вдячності”, – розповів прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
За даними уряду, приблизно третина з населення 11-мільйонної Греції отримала дві дози вакцини.
Раніше влада Греції дозволила в’їзд з туристичною метою для громадян України. Однак є низка вимог: за 24 години до перетину кордону необхідно заповнити спеціальну форму PLF (форма пасажира); потрібно подати на вибір сертифікат про завершення вакцинації, негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або довідку про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідку про наявність антитіл. Ці вимоги розповсюджуються на дорослих та дітей віком від 5 років.
- 15 травня Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19. У суботу, 15 травня, країна офіційно відкрила туристичний сезон.
- 23 червня уряд Греції послабив деякі карантинні обмеження в країні. Йдеться, зокрема, про скасування носіння масок на вулиці з 24 червня.