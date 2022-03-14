Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні “прилетіло” від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля, – поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!”, – підписав фото пошкодженого будинку телеведучий.
Відомий український продюсер зробив посильний внесок на потреби Збройних Сил України. Він пожертвував на армію 300 тисяч гривень.
Кондратюк наголосив, що зазвичай допомагає тихо, без розголошення. Однак він вирішив опублікувати чек для того, щоб закликати й інших українців допомагали українським захисникам фінансово.
- Нагадаємо, загарбники знову пошкодили лінію електропередач, яка забезпечує Чорнобильську атомну електростанцію та місто Славутич. Минулого дня українські спеціалісти намагалися відновити живлення, проте через атаки РФ завершити роботи не вдалося.
- Стало відомо, що російські загарбники, які захопили Запорізьку АЕС, планують утилізувати боєприпаси. Вони мають намір підірвати їх прямо на території атомної електростанції.
- Українці з усього світу мобілізувалися, щоб підтримати свій народ у його безпрецендентно-героїчній і відчайдушній боротьбі за свою незалежність. Зокрема, ця допомога передбачає і фінансовий аспект.
- Російські окупаційні війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.
- Радник з національної безпеки США Джейк Салліван планує зустрітися з високопоставленим китайським чиновником у понеділок у Римі, щоб обговорити війну та роль Китаю. За словами американських офіційних осіб, РФ попросила Китай надати їй військове обладнання та підтримку для війни в Україні.