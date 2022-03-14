Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк повідомив про пошкодження свого будинку під Києвом внаслідок обстрілу ворожими снарядами. Він зазначив, що це сталось у день його народження.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні “прилетіло” від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля, – поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!”, – підписав фото пошкодженого будинку телеведучий.

Відомий український продюсер зробив посильний внесок на потреби Збройних Сил України. Він пожертвував на армію 300 тисяч гривень.

Кондратюк наголосив, що зазвичай допомагає тихо, без розголошення. Однак він вирішив опублікувати чек для того, щоб закликати й інших українців допомагали українським захисникам фінансово.