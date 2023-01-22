Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.
22 січня мережею поширилось відео, на якому начальник управління патрульної поліції у Львівській області попередньо презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.
Так, на відео Роман Пилипенко презентує своїй дівчині пакунок, після чого вона на камеру показує нібито перепустку на проїзд площею Ринок у Львові на її автомобіль.
Керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування.
Довідка. Роман Пилипенко народився у місті Макіївка Донецької області. З 2001 по 2005 роки навчався в Донецькому юридичному інституті МВС при Донецькому національному університеті. З 2005 до 2008 рр. Пилипенко навчався на заочній формі навчання на економічному факультеті за спеціальністю “Управління персоналом і економіка праці” у Донецькому національному університеті.
Працював у поліції Донецька, Києва, Запоріжжя та Львова. З червня 2017 року призначений начальником патрульної поліції Львова.
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