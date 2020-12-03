Правоохоронці затримали податківця Романа Неговєлова за вимагання хабаря в $200 тисяч. Ці гроші він вимагав від постачальника німецьких препаратів ТОВ "Юбіай фарм трейд" за закриття справи про ухиляння від сплати податків, але керівництво цієї фірми здало податківця ДБР.

Про це йдеться в сюжеті програми “Наші гроші”.

30 жовтня 2020 року співробітники Державного бюро розслідувань затримали Романа Неговєлова під час отримання $100 тис. хабара. Неговєлов тривалий час працював в СБУ і зовсім недавно став керівником Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби. Загальна сума хабара – $200 тис.

Заступник директора “Юбіай фарм трейд” Петро Зорич розказав, що з Неговєловим знайомий вже сім років, і той регулярно пропонував бізнесмену свої послуги з вирішення проблем в органах: “Як оперативник він міг щось повідомити за якусь вигоду – наприклад, відкрити проти вас кримінальне провадження, дивіться уважненько. Може вам треба вирішити питання на митниці? Все нормально? Якщо ні – то дзвоніть, може, щось треба буде допомогти”.

В кінці жовтня Неговєлов надіслав Зоричу повідомлення, де поцікавився його справами. А на наступний день ДФС прийшла з обшуком, бо фірму підозрюють в ухилянні від сплати податків через використання власної фірми-“прокладки” для постачання ліків.

В самій справі фігурувало більше десятка фармкомпаній. Після обшуків Зорич зустрівся з Нєговєловим і, за його словами, податківець запропонував вирішити питання за $300 тис дол. До цієї суми нібито був включений “відкат” для Офісу Генпрокурора.

А ще Неговєлов запропонував Зоричу так звану абонплату з “метою уникнення інцидентів” у майбутньому: “Ви ж, каже, ще подумайте, щоб в подальшому у вас не виникали питання, ви подумайте про абонентську плату. Це платіж на постійній основі, раз на місяць чи квартал, щоб нас не чіпали”.

Заступнику директора “Юбіай фарм трейд” вдалося зменшити суму хабара до 200 тисяч. Перша половина мала піти завдатком і упродовж тижня проблема мала бути вирішена. Однак уже на передачі завдатку Неговєлова затримало ДБР, якого здав Зорич.

“Якщо взяти 6 років і кожного разу “Ну може, треба допомогти щось?” … Ми вирішили, що це повний “бєспрєдєл” і тому ми зробили заяву в ДБР – і ДБР з першого контакту писали мої зустрічі з Неговєловим, у них на руках повна викладка”, – сказав Зорич.

ДБР затримало Неговелова, але він майже відразу покинув СІЗО під заставу у три мільйони.

Журналісти дізналися, що на дружину Неговєлова – Жанну Стрельнікову, записано вартісну нерухомість, дороге авто та $300 тис. готівки. Все це майно значно перевищує зарплатню та доходи від бізнесу Стрельнікової.

Нєговєлов в СБУ був підлеглим Миколи Беззубенка в департаменті економічної контррозвідки, який тоді очолював Сергій Семочко. За словами представника фірми “Діавіта”, Беззубенко та Неговєлов у 2015 році, посилаючись на свого прямого начальника Семочка, вимагали $250 тис. відкату за участь у діалізному тендері МОЗу.

Микола Беззубенко після обрання Володимира Зеленського отримав підвищення всередині контррозвідки СБУ, де опікувався сферою медицини. Та потім його звільнили і Беззубенко став радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. У жовтні 2020 року Нацагентство з питань запобігання корупції скерувало до Нацполіції матеріали щодо Миколи Беззубенка для 14 адміністративних протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.