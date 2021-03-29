Вже завтра, 30 березня, парламент може прийняти пакет законопроєктів президента Володимира Зеленського, який передбачає введення податкової амністії тривалістю 1 рік.

Про це на брифінгу фракції “Слуги народу” в понеділок заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляють #Букви.

Як повідомлялось раніше, в лютому президент України Володимир Зеленський подав до парламенту 4 законопроєкти, що стосуються так званої податкової амністії (йдеться про надання можливості тим, хто десятиліттями не сплачували податки з доходів, легалізувати їх).

Це законопроєкти №5153-5156 “щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету”.

Три з них (№№5153, 5155, 5156) розглядатимуться на позачерговому засіданні парламенту 30 березня.

Гетманцев переконаний, що пропозиції Зеленського щодо податкової амністії (яка, до слова, була однією з передвиборних обіцянок президента), будуть підтримані навіть опозицією.

“Винесені лише три. Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу” (№5154 — ред.), він є похідним від основного пакету. Тому він буде винесений, коли ми підтримаємо [основний пакет], а я переконаний, що ми підтримаємо, не тільки голосами монобільшості, а й голосами наших колег з опозиції”, — сказав Гетманцев.

Що і нащо пропонує президент?

Зеленський пропонує ввести податкову амністію на 1 рік.

“За проєктом закону, що був внесений президентом, амністія повинна тривати рік. Тобто з липня 2021 по липень 2022 року”, — сказав Гетьманцев.

За словами нардепа, податкова амністія має сприяти виконанню 3 стратегічних завдань.

“Перше — це дати можливість людям (і малому, і великому, і середньому бізнесу) вийти в “білу”. Перед тим, як запрацює в повному обсязі наш антиофшорний закон, перед тим, як розпочнеться автоматичний облік податкової інформації з більш ніж 100 країнами світу […] ми повинні дати можливість вийти в “білу”, підвести риску під своїм чорним фінансовим минулим”, — заявив він.

Також голова профільного комітету зазначив, що ухвалення пакету законопроєктів сприятиме поверненню коштів в економіку України.

“Третя мета податкової амністії — фіскальна. Безперечно, ми хочемо залучити кошти до державного бюджету, витратити їх на ті соціальні програми, що будуть передбачені”, — додав він.

Легалізувати ті активи, за які не сплачено податки, зможе будь-хто. Для цього буде потрібно подати декларацію та сплатити податок за нижчою, амністійною ставкою. Але в першу чергу амністія націлена на детінізацію великого бізнесу, зареєстрованого в офшорних зонах.

“Не підлягають податковій амністії активи особи, які були зароблені зі сплатою податків у будь-якій формі. Навіть якщо вони були звільнені від сплати податків. Наприклад, як спадок від близьких родичів. Ця операція не підлягає оподаткуванню, але ці активи є білими і не потребують легалізації”, — пояснив Гетманцев.

Також голова комітету зауважив, що широкий перелік активів не потребуватиме легалізації відповідно до законопроєктів.

За його словами, це квартира площею до 120 кв. м, будинок площею до 240 кв. м, земельні ділянки, що є в межах безоплатної приватизації, а також гроші на суму до 400 тисяч гривень або еквівалентні за вартістю активи.