Про запропоновані нововведення та ризики, які несе законопроєкт, розповіла членкиня комітету, нардепка Ніна Южаніна.
Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення ставок податків, акцизів для бізнесу та громадян.
У понеділок, 13 вересня, комітет розпочав розгляд поправок до законопроєкту. За словами Южаніної, ані вона, ані її колеги не встигли ознайомитися з новою редакцією поправок до другого читання, оскільки вона не була вчасно розіслана. Попри це, комітет підтримав скорочену процедуру розгляду пропозицій.
За словами Южаніної, в законопроєкті лишилися суперечливі норми, що стосуються податкового боргу.
Йдеться, зокрема, про те, що суд може ухвалити рішення про заборону на виїзд за кордон керівника юридичної особи, що має такий борг.
“Це не стимулює підприємства до покращення показників фінансово-господарської діяльності (за логікою Міністерства фінансів), а обмежує права і свободи громадян. Тобто виявляється, що фірми-оптимізатори зможуть звільняти керівників і призначати за паспортами будь-кого, навіть безхатьків, а висококваліфіковані менеджери-директори, які не впливають на можливість погашення заборгованості підприємством, будуть позбавлені права виїжджати за кордон. І для бюджету це нічого не дасть”, — зазначила депутатка.
Крім цього, пропонується списання податкового боргу без рішення суду. На переконання Южаніної, це матиме негативний вплив на середній бізнес.
“Чи будуть списуватися кошти з рахунків платників без рішення суду на 91 день несплати податкового борг? Будуть, причому з першої гривні. На сьогодні загальна сума податкового боргу становить 17,8 млрд грн. І те, що податківці говорять, що ця норма не стосуватиметься ФОПів, — брехня. Найгірше, що від цієї норми найбільше постраждає середній бізнес, який має незначні суми заборгованості”, — написала вона.