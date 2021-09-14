Цього тижня парламентський фінансовий комітет безперервно розглядатиме законопроєкт №5600 про підвищення податків та акцизів, який має бути винесений на друге читання. У ньому лишилися суперечливі норми про податкові борги.

Про запропоновані нововведення та ризики, які несе законопроєкт, розповіла членкиня комітету, нардепка Ніна Южаніна.

Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення ставок податків, акцизів для бізнесу та громадян.

У понеділок, 13 вересня, комітет розпочав розгляд поправок до законопроєкту. За словами Южаніної, ані вона, ані її колеги не встигли ознайомитися з новою редакцією поправок до другого читання, оскільки вона не була вчасно розіслана. Попри це, комітет підтримав скорочену процедуру розгляду пропозицій.

За словами Южаніної, в законопроєкті лишилися суперечливі норми, що стосуються податкового боргу.

Йдеться, зокрема, про те, що суд може ухвалити рішення про заборону на виїзд за кордон керівника юридичної особи, що має такий борг.

“Це не стимулює підприємства до покращення показників фінансово-господарської діяльності (за логікою Міністерства фінансів), а обмежує права і свободи громадян. Тобто виявляється, що фірми-оптимізатори зможуть звільняти керівників і призначати за паспортами будь-кого, навіть безхатьків, а висококваліфіковані менеджери-директори, які не впливають на можливість погашення заборгованості підприємством, будуть позбавлені права виїжджати за кордон. І для бюджету це нічого не дасть”, — зазначила депутатка.

Крім цього, пропонується списання податкового боргу без рішення суду. На переконання Южаніної, це матиме негативний вплив на середній бізнес.