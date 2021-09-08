У середу, 8 вересня, Верховна Рада ухвалила закон про стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян.

Про це повідомляють #Букви.

За відповідний законопроєкт №5154 проголосували 249 народних депутатів.

Документ передбачає, що гроші, які будуть зібрані у вигляді податків за задекларовані кошти, підуть до загального фонду бюджету.

Додамо, що ініціатором законопроєкту був президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що з 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки й збори. В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено Законом №1539.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб триватиме рік – до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування. Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Збір розраховується декларантом самостійно — з вартості належних йому активів з урахуванням ставок збору, що визначені підрозділом 9-4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу (Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб).

Так, з задекларованих активів громадянину доведеться сплатити збір:

5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що містяться (зареєстровані) в нашій країні;

9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що містяться за кордоном;

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Ознайомитися зі ставками детально можна на сайті Державної податкової служби. Також там розміщено інструкції щодо того, до яких активів не застосовуються нарахування та сплата збору.

Що не так із добровільним декларуванням?

Як пояснювала народна депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна, “закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування, і зовсім не про податкову амністію”.

“Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя”, – наголошувала Южаніна.

Вона зазначала, що у вересні 2022 року завершиться період “добровільності” подання “нульової декларації”, і “тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків”.