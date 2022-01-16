Петро Порошенко розповів про ситуацію з квитками, які придбали у день спроби вручити йому підозру, а також звідки ДБР володіють інформацією про нього.

Про це політик розповів під час брифінгу у Варшаві.

Як відомо, слідчі ДБР наголошують, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому підозри, наполягаючи, що його поїзда не була заздалегідь запланованою.

“Якщо ти щось розслідуєш – я хочу порадити ДБР – обов’язково подбай про те, щоб не вийти на себе”, – відповів політик.

Порошенко заявив, що квитків він сам собі не купує – цим займалося туристичне агенство. Також політик зауважив, що те, що ДБР знають його про маршрут, свідчить про те, що силовики ведуть незаконне стеження за лідером опозиції.

“Вони прослуховують мої телефони, вони супроводжують мої автівки, вони дивляться куди я полетів”, – додав він.

Петро Порошенко зазначив, що жоден із Telegram-каналів представників монобільшості чи їх патронів нічого не написав про те, де він перебував протягом свого відрядження за кордонами України. Пояснив це політик тим, що він не купував квитків в Україні.

Він констатував, що чинна влада витрачає мільйони гривень, задіює сотні людей задля того, щоб слідкувати за лідером опозиції, замість того, щоб збирати інформацію про Путіна та про Росію. “Це точно безглуздя. За це точно потрібно буде відповідати”, – обурився політик.

Порошенко поділився враженнями від свого перебування закордоном – говорить, що задоволений поїздкою. А стосовно ситуації з кримінальним провадженням проти себе, заявив:

“Я не збираюся бути актором у поганому серіалі Зеленського, який хотів під Новий рік записати “відосик”. І грати за його правилами я не буду. Я буду грати за своїми правилами і ми будемо доводити людям, хто переконливіший”.