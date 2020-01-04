Про це повідомляється на сторінці компанії в фейсбук.

Зазначається, що виступ Ірини Хакамади відбудеться 27 лютого в рамках DreamBIG Forum, організованого засновником будівельної компанії Артуром Мхітаряном.

“Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто”, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у минулому Хакамада неодноразово балотувалася та обиралася в Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії 2004 року й займала посади члена Ради при президенті Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини й була членом громадської ради при Міноборони РФ.

При цьому Хакамада неодноразово оцінювала незаконну анексію Кримського півострова Росією позитивно. В день проведення “референдуму” в Криму в березні 2014 року Хакамада заявила в ефірі телеканалу “Свободноє врємя”:

“Для мене він (реферемендум – ред.) несподіванкою не був. … Я якраз вважаю, що Києву треба залишити Крим Росії, а Росії потрібно жити з Кримом і на цьому цю історію закінчити”.

Уже в квітневому інтерв’ю на радіо “Ехо Москви” Хакамада назвала приєднання Криму до Росії анексією, пояснивши її спробами російської влади “консолідувати націю”.

Під час прес-конференції президента Путіна в 2014 році Хакамада відкрито похвалила анексію півострова.

“Крим завжди потребував російської самоідентифікації. Я часто бувала в Криму. … Але вони (жителі півострова, – ред.) завжди хотіли бути в Росії. Як уже сталося, так сталося, але ви — переможець. Ви дійсно провели супер операцію без єдиного пострілу”, — казала Хакамада.