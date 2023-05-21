За даними синоптиків, у неділю, 21 травня, місцями Україну накриють короткочасні опади у вигляді дощу, подекуди очікується гроза.

Джерело: Укргідрометцентр.

На всій території України очікується мінлива хмарність. Вночі в Карпатському регіоні, вдень у південній частині, східних та більшості центральних областей прогнозується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 8-13°, вдень – 18-23°, в Карпатах -13-18°; у південній частині вночі – 12-17°, вдень – 22-27°.

У Києві сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-східний, 5-10м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 8-13°, вдень -18-23°. У столиці вночі буде близько 10°, вдень – 19-21°.