За даними синоптиків, у понеділок, 1 травня, у деяких областях України очікуються короткочасні опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні по всій території України буде мінлива хмарність. У південно-східній частині та східних областях, вночі і в Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях прогнозується невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер очікується переважно північний, у західних областях вдень – південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 1-6° тепла, у західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки – 0-3°, у східних областях і південній частині – 4-9° тепла; температура вдень – 12-17° тепла, на півдні Одещини – до 20°.

На високогір’ї Карпат очікується без опадів. Температура повітря вночі буде 0-5° морозу, вдень – 5-10° тепла.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність та без опадів. Вітер переважно північний 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі дорівнюватиме 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-3°; температура вдень – 12-17° тепла. У столиці температура вночі – 4-6°, вдень – 15-17° тепла.