Про це інформує Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно. На заході України, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями дощитиме або можливий мокрий сніг.
У західних та північних областях на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вранці у західних областях місцями буде туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень від -2° до +3°, на Закарпатті та Одещині – +1..+6° градуси.
На Київщині на 27 листопада буде хмарно, місцями невеликий можливий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у самому Києві буде близько 0 градусів.
- За даними синоптиків у суботу, 26 листопада, у більшості регіонів очікувалися опади у вигляді дощу та мокрого снігу.