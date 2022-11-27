Сьогодні, 27 листопада, в Україні буде хмарно, місцями буде невеликий дощ або мокрий сніг.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно. На заході України, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями дощитиме або можливий мокрий сніг.

У західних та північних областях на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вранці у західних областях місцями буде туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від -2° до +3°, на Закарпатті та Одещині – +1..+6° градуси.

На Київщині на 27 листопада буде хмарно, місцями невеликий можливий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у самому Києві буде близько 0 градусів.