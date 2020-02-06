У Міністерстві оборони України розповіли, що комісія збройних сил РФ на Донбасі контролює бойову підготовку бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК”, – сказано в повідомленні.

В той же час також наголошується, що зусилля противник зосереджує на перевірці та підготовці артилерійських підрозділів.

Підконтрольні Росії терористи проводять стрільби мінометних батарей і артилерійських дивізіонів і одночасно навчання розвідувальних підрозділів.

“Разом з тим на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей знаходиться комісія Південного військового округу ЗС РФ, до складу якої входять офіцери Михайлівській військової артилерійської академії (Санкт-Петербург). Зазначена комісія в тому числі здійснює контроль заходів бойової підготовки”, – йдеться в повідомленні.