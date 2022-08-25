Про це повідомили в українському МЗС.
Багінський створив капелюх у блакитному відтінку. Він прикрашений синім бантом та невеличким букетом із фіалки та незабудки.
“З нагоди Дня Незалежності України та як символ нашої вдячності за непохитну підтримку Великої Британії, відомий український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх на замовлення для Її Величності Королеви”, – мовиться у дописі МЗС України.
Капелюх передали послу Великої Британії в Україні Мелінді Сімонс.
“Дуже пишаємось, що цей український капелюх тепер є частиною колекції головних уборів Її Величності”, – резюмували в МЗС.
- Британська газета Daily Express опублікувала повідомлення, в якому стверджувалось, що члени королівської родини “надають житло переселенцям” з України. Королівська родина приєдналася до тисяч британців, які пропонують притулок українцям після нападу РФ. Водночас члени королівської сім’ї, працюючи над багатьма проєктами, хочуть, щоб їхній внесок був конфіденційним.