Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх для Її Величності королеви Єлизавети II, щоб таким чином віддячити за підтримку України.

Про це повідомили в українському МЗС.

Багінський створив капелюх у блакитному відтінку. Він прикрашений синім бантом та невеличким букетом із фіалки та незабудки.

“З нагоди Дня Незалежності України та як символ нашої вдячності за непохитну підтримку Великої Британії, відомий український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх на замовлення для Її Величності Королеви”, – мовиться у дописі МЗС України.

Капелюх передали послу Великої Британії в Україні Мелінді Сімонс.

“Дуже пишаємось, що цей український капелюх тепер є частиною колекції головних уборів Її Величності”, – резюмували в МЗС.