Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Про це повідомили в українському МЗС.

Багінський створив капелюх у блакитному відтінку. Він прикрашений синім бантом та невеличким букетом із фіалки та незабудки.

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

“З нагоди Дня Незалежності України та як символ нашої вдячності за непохитну підтримку Великої Британії, відомий український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх на замовлення для Її Величності Королеви”, – мовиться у дописі МЗС України.

Капелюх передали послу Великої Британії в Україні Мелінді Сімонс.

“Дуже пишаємось, що цей український капелюх тепер є частиною колекції головних уборів Її Величності”, – резюмували в МЗС.