Про це президент повідомив у соцмережах.
“Поспілкувався з Президентом США Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні”, – повідомив Зеленський.
Він наголосив, що допомога США сприяє не лише досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки.
Також він висловив подяку за допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України та висловив надію на поглиблення співпраці у цій сфері.
Під час розмови президент України наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони:
“Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період”.
Байден підтвердив: США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно, країна вірна принципам суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.
- Російському президенту Володимиру Путіну варто очікувати нових ударів з боку України глибоко всередині російської території, як-от ударів по двох військових авіабазах минулого тижня. Спроби США відмовити лідерів Києва від ведення війни з Росією як помсти за безжальні ракетні та безпілотні атаки Путіна на цивільних та міста, зрештою провалилися.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що будь-які мирні переговори в Україні не можуть бути фіговим листком для переозброєння Росії.