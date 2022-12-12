11 грудня вночі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, де обговорили подальші взаємні кроки у протидії РФ і допомозі нашій державі.

Про це президент повідомив у соцмережах.

“Поспілкувався з Президентом США Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні”, – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що допомога США сприяє не лише досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки.

Також він висловив подяку за допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України та висловив надію на поглиблення співпраці у цій сфері.

Під час розмови президент України наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони:

“Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період”.

Байден підтвердив: США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно, країна вірна принципам суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.