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Подякував за любов до України: Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм

П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, який перебуває в Україні.

Понеділок, 23 серпня 2021, 13:27

Про це повідомили у пресслужбі “ЄС”.

Наголошується, що під час зустрічі Порошенко подякував Вселенському Патріарху за Томос і любов до України. Також співрозмовники поговорили про розвиток Православної Церкви України.

Фото: “ЄС”

“Це насправді історична подія – візит Вселенського Патріарха. Ми побачили велику любов українців і те нетерпіння, з яким вони очікували цього візиту. З перших днів мого перебування на посаді Президента у 2014-му році ми з нашою командою поставили за мету отримання автокефалії. Тоді це завдання здавалося нездійсненним. Якщо ви побачите мій виступ 28 липня 2015 року, то там я презентував стратегію отримання автокефалії українською церквою. Наполеглива дипломатична робота, підтримка всього світу, підтримка всіх українців дозволила нам вийти на зазначений результат”, – зазначив Порошенко.

Фото: “ЄС”

Лідер “ЄС” пригадав, що 9 квітня 2018 року його Всесвятість твердо пообіцяв, що рішення про надання Томосу прийнято, що це рішення має об’єднати всі українські церкви та українську націю. 

“І 15 грудня 2018 року в цей історичний день у святій Софії, яка знаходиться тут поруч, відбувся Об’єднавчий православний собор, яким було зафіксоване об’єднання православних церков України й створення єдиної соборної Православної Церкви”, – нагадав Порошенко.

Фото: “ЄС”

П’ятий президент додав, що з великим натхненням дивився вчора на сльози людей, на емоції і на щастя, коли вони слухали молитву Вселенського Патріарха, його Всесвятості Варфоломія, службу божу разом з Настоятелем ПЦУ, Його Блаженством Епіфанієм. 

“Місія, як покладена на нашу Церкву, – об’єднання всієї України для того, щоб Україна не керувалася з боку країни-агресора, для того, щоб церква була одним з великих фундаментів для розбудови української нації й української державності”, – пояснює Петро Порошенко.

За його словами, йдеться не просто про українську державу, а про цивілізаційний вибір українського народу, якому сприяє Церква

Фото: “ЄС”

“Я всіх вітаю з цим великим святом, я передаю вітання Вселенського Патріарха, велику любов до України й велику віру в Бога. І в цей день, День українського прапора, напередодні 30- тої річниці нашої Незалежності, прошу вас про молитву за Україну. І Господь нам допоможе. Наші головні перемоги, головні перемоги України та українців точно попереду – включно з членством в ЄС, включно з членством в НАТО, бо Україна – європейська держава”, – додав Порошенко.

Нагадаємо, що п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко взяв участь у богослужінні, яке проводив Вселенський патріарх Варфоломій у церкві Святого Андрія Первозванного.

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Теги: Патріарх Варфоломій, Європейська солідарність, Петро Порошенко

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