22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон "Свобода Росії" (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.

Джерело: ISW

Російські джерела вранці 22 травня повідомили, що загін РДК і ЛСР у складі двох танків, БТР і ще дев’яти БТРів перетнув міжнародний кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області. в межах 600 метрів від кордону з Сумською областю.

Декілька російських джерел стверджували, що потім угруповання захопило населені пункти Глотово і Гора-Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно), хоча деякі російські мілблогери заперечували твердження, що атака повністю захопила Глотово або Гора-Поділ, натомість повідомляючи, що сили РДК дісталися лише до Глотівського будинку культури.

ISW ще не знайшов геолокаційного підтвердження того, що RDK або LSR досягли Глотова чи Гори-Подолу. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, підтверджують, що РДК завдав удару по прикордонній заставі біля Козинки перед перетином кордону принаймні одним танком.

РДК також опублікував кадри, на яких нібито видно тіло російського прикордонника на прикордонній станції, ймовірно, з прикордонного переходу біля Козинки.

Згодом російські мілблогери заявили, що російські війська повернули контроль над усіма трьома населеними пунктами.

Українські офіційні особи зазначили, що знають про напад, але заперечили будь-яку пряму причетність Збройних сил України. Зокрема речник Головного управління розвідки України (ГУР) Андрій Юсов зазначив, що РДК і ЛСР складаються виключно з громадян Росії, і повідомив, що угруповання почали операцію в Бєлгородській області зі “звільнення цих територій… від так званого режиму Путіна” і створити “зону безпеки» біля кордону, щоб захистити мирне населення України від подальших обстрілів з боку Росії”.

Рейд викликав низку відповідей місцевих і федеральних російських посадовців. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив про початок режиму антитерористичної операції з метою “забезпечення безпеки громадян Бєлгородської області”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що міноборони РФ, ФСБ і прикордонна служба доповіли президенту Росії Володимиру Путіну про “спробу українських диверсантів прорватися в Бєлгородську область”. Також Пєсков звинуватив Україну в інсценуванні інциденту, щоб відвернути увагу від ситуації в Бахмуті.

Загалом же, російський інформаційний простір на події у Бєлгороді зреагував з панікою та неузгодженістю. Така реакція зазвичай виникає, коли у РФ відбуваються значні інформаційні потрясіння.

Зокрема деякі мілблогери зациклилися на тому, що РДК і ЛСР складаються здебільшого з росіян, і назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши їх у роботі з ГУР.

Кілька мілблогерів також припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, покликаною відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні потенційного українського контрнаступу.

Терорист Ігор Гіркін (“Стрєлков”) зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

Очільник ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці та розкритикував міноборони Росії за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію.

Перша помічена лінія російських оборонних укріплень проходить за 2 км перед Горою-Подолом, і припущення, що силам РДК вдалося пробити оборонну лінію, свідчить про слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами.

Якщо більшість мілблогерів відповіли відносно різним занепокоєнням, тривогою та гнівом, інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної відповіді, що в першу чергу свідчить про те, що атака застала зненацька російських коментаторів.