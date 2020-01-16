На вчорашньому засіданні фракції "Слуги народу" не була підтримана ідея про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука в зв'язку з оприлюдненням аудіозаписів нібито з його участю.

Про це заявив в коментарі журналістам перший заступник глави фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент #Букв.

Він уточнив, що фактично повноцінного голосування з даного питання серед “слуг народу” не було.

“Пропонувалися якісь емоційні кроки, але фракція не підтримала цей крок взагалі. Це було так: “А давайте терміново знімати Гончарука. Хто за?” Там п’ять рук піднялося. Ну окей. Це можна вважати голосуванням або якимось серйозним процесом? Це емоційна реакція депутатів, які себе вважають опозиційними до Уряду”, – наголосив Корнієнко.

Коментуючи політичні наслідки оприлюднення аудіозаписів, він нагадав, що в Уряду Гончарука і у самого прем’єра є “імунітет” на рік.

“Політичні наслідки можуть бути в межах чинного законодавства. З боку Верховної Ради є політичний імунітет щодо відставки Уряду, в першу чергу прем’єр-міністра протягом року з моменту затвердження програми діяльності Уряду. Щодо особистої політичної відповідальності – це кожен політик повинен сам вирішувати. Я думаю, що пан Олексій ці рішення буде приймати”, – заявив Корнієнко.

Інформацію про те, що питання відставки Гончарука не знайшло підтримки серед “слуг народу”, підтвердив і глава фракції “СН” Давид Арахамія.

“Вчора була одна група народних депутатів із нашої фракції, скажімо так – одна група впливу. Вона приходила і дуже активно наполягала, щоб попередньо зробити якесь сигнальне голосування всередині фракції і отримала аж цілих десять голосів”, – зазначив Арахамія.

У відповідь на уточнююче запитання, чи була це “група Коломойського”, він заявив: “Схоже на те”.

За даними ЗМІ, в “групу Коломойського”, зокрема, входять нардепи Олександр Ткаченко, Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

(На відео – з 1:50)