У Полтаві вчора, 4 лютого, відбувся круглий стіл на тему "Реалізація державної політики подолання наслідків русифікації та тоталітаризму у м. Полтаві та Полтавській області".

Про це інформує пресслужба МКІП.

Повідомляється, що участь у заході взяв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник міністра Тарас Шевченко, народні депутати, керівники області та міста, члени експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП.

“Для Кремля і Путіна будь-яка пам’ятка на території України, пов’язана з пригніченням нашої держави і з прославляння Російської імперії – це просто привід, аби сюди відправляти танки. Тому звичайним перейменуванням старих пам’яток тут не обійтися. Ми маємо це усвідомлювати”, – сказав Олександр Ткаченко.

Зазначено, що міністр закликав місцевих керманичів не затягувати процес очищення Полтави від пам’яток Російській імперії на кілька років. І пообіцяв натомість максимальне сприяння з боку МКІП.

За словами міністра, на місці кожного з тих пам’ятників, які прославляють Російську імперію – має бути інший пам’ятник чи сквер, присвячений Україні. Своєю чергою заступник міністра Тарас Шевченко нагадав присутнім, що такі заходи важливі, оскільки загалом відповідають на гострі виклики сьогодення.

Згідно з заявою Шевченка, українці сильно змінилися за рік війни як з точки зору відчуття ідентичності, так і з точки зору очікувань до влади, зокрема, й місцевої. Відповідь на ці виклики реалізується у різні способи. Зокрема, й через гуманітарну політику. Це, серед іншого, стосується і перейменування вулиць та перенесення і демонтажу пам’ятників. Наразі експертна Рада напрацювала рекомендації з таких питань. Деякі рекомендації стосуються й Полтави.

Також додається, що наприкінці засідання заступник голови полтавської ОВА Олексій Брусилик оголосив про вимогу до влади міста, аби та впродовж місяця розробила та прийняла відповідні рішення і разом з обласною владою та МКІП перенесла ці пам’ятки в інші місця.