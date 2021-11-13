У Новій Зеландії жителі виявили пінгвіна Аделі, який приплив з Антарктики, подолавши понад 3000 км.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Першим пінгвіна помітив місцевий житель Гаррі Сінгх та його дружина, коли гуляли після довгого робочого дня на пляжі в Бердлінгс-Флет, поселенні на південь від міста Крайстчерч.

Але спочатку вони подумали, що це велика м’яка іграшка, забута на березі.

“Він не рухався протягом цілої години й виглядав виснаженим і розгубленим”, – каже Сінгх.

За його словами, поки він чекав на прибуття спеціальної групи рятувальників, він найбільше хвилювався, щоб пінгвін не пішов знову у воду, тому що в його стані він став би легкою здобиччю морських хижаків або собак чи котів.

Фахівець з реабілітації пінгвінів Томас Стрек, був шокований, виявивши, що пінгвін виявився пінгвіном Аделі – видом, який живе виключно на Антарктичному півострові.

Зазначається, що це лише третій зареєстрований випадок, коли представника виду Аделі помічено в Новій Зеландії – за три тисячі кілометрів від довкілля. Перші два відбулися у 1962 та 1993 роках.

Аналізи пінгвіна показали, що тварина виснажена та зневоднена. Вже кілька днів пінгвін отримує харчування через спеціальну трубочку.

Коли він повністю одужає, його випустять на безпечний пляж на острові Бенкс, де немає собак.

На думку експертів, поява пінгвінів Аделі у Новій Зеландії залишається рідкістю, але якщо в майбутньому їх побільшає, це може стати тривожним знаком.