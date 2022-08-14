Про це він розповів в інтерв’ю BBC.
Інтерв’юер зауважив, що зараз багато експертів говорять про контрнаступ на Херсон. Протягом місяця, коли говорилося про цей майбутній контрнаступ, Росія, за словами Олексія Арестовича, стягнула туди вже близько 30 БТГ.
“Зараз там експерти очікують уже мало не нову Курську дугу, і у військовому плані, і в політичному”, – зауважив інтерв’юер і запитав, чи дійсно йшлося у заявах про справжню підготовку контрнаступу, чи це була якась велика ІПСО (інформаційно-психологічна операція).
Подоляк зауважив, що сьогодні всі публічні коментарі — це частина ІПСО, адже Україна повинна деморалізувати російську армію.
“Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що їх тут будуть спалювати. Це ключове”, – наголосив він.
Проте, контрнаступ уже зараз відбувається. Подоляк стверджує, що Україна, на відміну від Росії, не формує великих колон:
“Це Росія формує великі колони, які відправляє в одному напрямку, незалежно від того, скільки людей загине. Жуковська технологія: покладемо стільки м’яса, вибачте, скільки покладемо, але цю висоту здобудемо. Ми ж так не воюємо”.
Українську війну він назвав “креативною”, матою якої є завдати максимальних збитків тиловому забезпеченню, знекровити російську армію. Серед цілей: бази палива, боєкомплекти, оперативно-тактичні штаби.
“Контрнаступи — це постійно, як у Мухамеда Алі, “пурхати як метелик і жалити як бджола”. Це ми і робимо. І це просто фантастична тактика наших Збройних сил”, – наголосив Подоляк.
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