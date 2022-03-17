Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що після мирної угоди Україні буде необхідно створити міцний кордон та в майбутньому ставитись до ворога "так холодно, як країна-агресор того заслуговує". Метою України має стати побудова нового союзу, котрий буде достатньо сильним, аби зупинити РФ.

Про це Михайло Подоляк повідомив в інтерв’ю польському виданню Wiadomosci.

Він зазначив, що негайне виведення російських військ є одним із ключових аспектів мирної угоди. Але переговори – це масштабний процес, в якому беруть участь не лише РФ та Україна. У ньому, серед інших, бере участь Польща.

Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час планується наблизитися до складання мирної угоди.

Однак підписання мирного договору може лише завершити гостру фазу конфлікту і дасть змогу перейти до оплакування всіх загиблих і відбудови країни. Однак Подоляк висловив сумніви, що на цьому війна для українців закінчиться. Не після всього, що довелось пережили.

“У РФ не залишиться іншого вибору, як почати негайний відступ своїх збройних сил. Після підписання контракту Віденська конвенція набуде чинності для обох сторін. Вона чітко говорить, що мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть свої війська з території противника”, – заявив радник голови ОП.

На питання чи готова Україна відмовитися від НАТО, Подоляк відповів, що важливий не статус, а союзники, які справді готові воювати на нашому боці. Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки повинна бути перевірена.

Проте він зауважив, що це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а конкретна угода, що відповідає всім нормам міжнародного права. У ній крок за кроком будуть виписані механізми, які будуть залучені в разі чергового нападу на Україну.

“Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полі бою. Держави, які виступатимуть гарантами, в тому числі сама Росія, візьмуть на себе конкретні зобов’язання”, – зазначив радник голови ОП.

У майбутньому цей документ може бути розширений, і на його основі буде створений абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку у всій Європі.