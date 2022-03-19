Про це Подоляк розповів в етері американського телеканалу Bloomberg TV.
Так, за словами Михайла Подоляка, перемовини триватимуть “не менш як декілька тижнів або довше”.
Водночас він додав, що позиція російської делегація почала виглядати “більш адекватно”.
Подоляк також наголосив, що головні вимоги України на перемовинах – це припинення обстрілів, виведення військ зі всієї території України та політичне врегулювання війни
- Нагадаємо, 17 березня президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої виклав свої вимоги щодо мирної угоди з Україною.
- Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що після мирної угоди Україні буде необхідно створити міцний кордон та в майбутньому ставитись до ворога “так холодно, як країна-агресор того заслуговує”. Метою України має стати побудова нового союзу, котрий буде достатньо сильним, аби зупинити РФ.
- Також радник очільника Офісу президента та учасник російсько-українських перемовин Михайло Подоляк закликав не поширювати неправду стосовно перемовин тим, хто в них не бере участі.