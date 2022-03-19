Радник очільника Офісу президента України Михайло Полодяк розповів, скільки ще може тривати процес мирних перемовин з країною-загарбницею Росією.

Про це Подоляк розповів в етері американського телеканалу Bloomberg TV.

Так, за словами Михайла Подоляка, перемовини триватимуть “не менш як декілька тижнів або довше”.

Водночас він додав, що позиція російської делегація почала виглядати “більш адекватно”.

Подоляк також наголосив, що головні вимоги України на перемовинах – це припинення обстрілів, виведення військ зі всієї території України та політичне врегулювання війни