Подоляк визнав проблему з боєприпасами в захисників Маріуполя

Про це повідомив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він наголосив, що наші воїни залишаються заблоковані в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах.
За словами Подоляка, військово-політичне керівництво країни поінформоване про проблеми з припасами та відстежує ситуацію у режимі реального часу.
“Ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням”, – зазначив він.
Наші воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах. (2/3)
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022
Російські війська оточили Маріуполь фактично з перших діб повномасштабного нападу на Україну. Українські військові боронять місто понад півтора місяця та змушують РФ платити непомірну ціну.
Як відомо, вдень 11 квітня бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін повідомив про намір застосувати у Маріуполі хімічну зброю. Вже увечері 11 квітня бійці полку “Азов” повідомили, що на Маріуполь з безпілотника скинули невідому отруйну речовину.
Водночас офіційного підтвердження щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі поки що немає.
- Нагадаємо, прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у Міністерстві оборони США не можуть підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.
- Відомо, що після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- Раніше британська розвідка повідомила, що Росія, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.