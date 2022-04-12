Подоляк визнав проблему з боєприпасами в захисників Маріуполя

Російські війська продовжують блокувати та обстрілювати місто Маріуполь. Наразі в українських військових серйозні проблеми з постачанням усього необхідного, зокрема й боєприпасів, однак рішення шукають.

Про це повідомив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він наголосив, що наші воїни залишаються заблоковані в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах.

За словами Подоляка, військово-політичне керівництво країни поінформоване про проблеми з припасами та відстежує ситуацію у режимі реального часу.

“Ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням”, – зазначив він.

Наші воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах. (2/3) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

Російські війська оточили Маріуполь фактично з перших діб повномасштабного нападу на Україну. Українські військові боронять місто понад півтора місяця та змушують РФ платити непомірну ціну.