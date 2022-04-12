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Подоляк визнав проблему з боєприпасами в захисників Маріуполя

Російські війська продовжують блокувати та обстрілювати місто Маріуполь. Наразі в українських військових серйозні проблеми з постачанням усього необхідного, зокрема й боєприпасів, однак рішення шукають.

Вівторок, 12 квітня 2022, 23:49
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Про це повідомив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він наголосив, що наші воїни залишаються заблоковані в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах.

За словами Подоляка, військово-політичне керівництво країни поінформоване про проблеми з припасами та відстежує ситуацію у режимі реального часу.

“Ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням”, – зазначив він.

Російські війська оточили Маріуполь фактично з перших діб повномасштабного нападу на Україну. Українські військові боронять місто понад півтора місяця та змушують РФ платити непомірну ціну.

Як відомо, вдень 11 квітня бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін повідомив про намір застосувати у Маріуполі хімічну зброю. Вже увечері 11 квітня бійці полку “Азов” повідомили, що на Маріуполь з безпілотника скинули невідому отруйну речовину.

Водночас офіційного підтвердження щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі поки що немає.

Теги: боєприпаси, Маріуполь, оборонці Маріуполя, Подоляк, позиція влади

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