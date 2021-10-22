Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях. Також повідомлялося, що в Офісі президента створять пул блогерів, які в соціальних мережах висвітлюватимуть позитивні тренди у внутрішній політиці країни.
Подоляк, коментуючи процес створення пулу, зазначив, що “не вважає, що можна створити конфігурацію, коли є блогери, яким ти платиш і вони щось пишуть”.
Утім, на його думку, доцільно компенсувати витрати тим, хто пише на користь влади щиро.
“Працює (задля підвищення довіри суспільства — ред.), коли люди щиро вірять в те, що ти робиш, коли ти їм пояснюєш. Так, ти можеш їм платити якісь затрати, які вони несуть технічні, якщо створюють якісь платформи”, — сказав він.
Радник голови ОПУ також зазначив, що ОПУ сплачує гонорари за репортажі блогерів.
“Зарплатних відносин точно нема. А є інші. Гонорари можуть бути. Якщо людина хоче з’їздити, зробити репортаж якийсь. Наприклад, у нас почали стосунки іншого гатунку, іншого рівня. Тобто земельна реформа довела до того, що ми маємо конкретні купівлі-продажі землі. Якщо людина, блогер, що спеціалізується на темах як земля чи якась економічна складова, агроскладова, і каже: “Я хочу зробити декілька репортажів”… То ми йому проплатимо і дамо технічний кошт, щоб він поїхав у відрядження”, — сказав він.
На уточнювальне запитання про те, хто ці блогери, яких залучає ОПУ, Подоляк відповів:
“Можна побачити в соціальних мережах”.
Ведучий як приклад навів Сергія Лещенка, однак радник голови ОПУ категорично заперечив таку співпрацю з нардепом VIII скликання та колишнім членом наглядової ради “УЗ”.
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