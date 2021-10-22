Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях. Також повідомлялося, що в Офісі президента створять пул блогерів, які в соціальних мережах висвітлюватимуть позитивні тренди у внутрішній політиці країни.

Подоляк, коментуючи процес створення пулу, зазначив, що “не вважає, що можна створити конфігурацію, коли є блогери, яким ти платиш і вони щось пишуть”.

Утім, на його думку, доцільно компенсувати витрати тим, хто пише на користь влади щиро.

“Працює (задля підвищення довіри суспільства — ред.), коли люди щиро вірять в те, що ти робиш, коли ти їм пояснюєш. Так, ти можеш їм платити якісь затрати, які вони несуть технічні, якщо створюють якісь платформи”, — сказав він.

Радник голови ОПУ також зазначив, що ОПУ сплачує гонорари за репортажі блогерів.