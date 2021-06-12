Місце "другого пілоту" для польоту в космос разом з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом продали за 28 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Білет продали під час аукціону в суботу, 12 червня. Торги тривали місяць.

Політ відбудеться в наступному місяці.

Хто саме полетить в космос разом з Безосом – невідомо. В компанії Blue Origin вирішили не розкривати ім’я переможця аукціону. Однак, ближче до польоту (20 липня) його ім’я все одно стане відомо.

20 липня, як дату польоту, обрали невипадково. Це 52-га річниця з часів висадки на Місяць американських астронавтів Ніла Армстронга та Базза Олдріна.

“Місце продали особі під номером 107 за 28 мільйонів доларів”, – повідомили після закінчення торгів.

Всього в аукціоні брали участь 7,6 тис. осіб зі 159 країн.

До слова, це буде перший запуск ракети New Shepard з людьми на борту. Ця подорож стане першою в історії космічного туризму. До цього було 15 експериментальних польотів. Всі були успішними.

7 червня ексгендиректор компанії Amazon і голова космічної компанії Blue Origin Джефф Безос заявив, у липні полетить в космос на пілотованому кораблі своєї компанії New Shepard.

Корабель розрахований для польоту шести пасажирів. Одне місце Blue Origin розігрує на онлайн-аукціоні, який завершиться 12 червня. Решта місць, імовірно, віддадуть співробітникам компанії.

Якщо все пройде успішно, Джефф Безос стане першим мільярдером на борту космічної розробки, зробленої його компанією.