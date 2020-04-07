Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Українській правді”.

Венедиктова зазначила, що зараз мова йде про кваліфікацію. Це буде або 115 стаття, тобто вбивство, або 118 – вбивство через самозахист.

“По Стерненку підозра буде в будь-якому разі, кваліфікація йде або 115-та стаття, або 118-та, але і так, і так це підозра… Різниця – в кваліфікації”, – сказала вона.

За її словами, вона не ініціює підозру, але чекає результат дворічного розслідування в справі активіста.

Раніше екс-заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповідав, що Венедиктова вимагала повідомити підозру одеському активісту.

“Саме через цю справу у мене був серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедиктова проявила величезний інтерес до цієї справи і при першій же розмові про нього сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні злочину”, – розповів Трепак.

Він зазначив, що після розмови з Венедиктово був вражений такою постановкою питання.

“Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і точно не знаючи її обставин?”, – заявив він.

Оскільки підстав для оголошення підозри немає і не було, Трепак відмовив Венедиктовій, пояснивши, що це незаконно.

“Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією”, – пояснив він.