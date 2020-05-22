Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві орендарю ставка в селі Новоселиця Житомирської області, який у ніч на 22 травня з рушниці застрелив 7 людей.

Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.

“За даними слідства, 22 травня 2020 року на березі ставка, неподалік села Новоселиця Попільнянського району у орендаря водойми виник конфлікт із його знайомими, з якими він напередодні розпивав спиртні напої на тому ж місці. Під час конфлікту підозрюваний із мисливської рушниці ИЖ-58 умисно протиправно заподіяв смерть 7 особам. Серед вбитих – колишні учасники операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери”, – йдеться в повідомленні.

Орендар водойми був затриманий, а з місця події вилучено мисливську рушницю. Причини конфлікту і обставини скоєння злочину встановлюються.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства двох і більше осіб (п.1.ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні знаходиться на контролі Офісу генерального прокурора.