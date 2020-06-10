Суд продовжив термін перебування під вартою генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову до 8 серпня. Він підозрюється в державній зраді й тероризмі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою генерал-майору Валерію Шайтанову до 8 серпня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова, який, за інформацією правоохоронців, підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим.

Того ж дня слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).