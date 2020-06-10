Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
“Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою генерал-майору Валерію Шайтанову до 8 серпня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова, який, за інформацією правоохоронців, підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим.
Того ж дня слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).
- 16 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав для генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
- Співробітники СБУ затримали колишнього співробітника Центру спецоперацій “Альфа”, фігуранта справи генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.