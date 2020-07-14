Підозрюваний в смертельному ДТП під Києвом під час судового засідання зізнався, що вживав наркотики.

Відео з суду опублікував в своєму Telegram–каналі журналіст Андрій Павловський.

На ролику підозрюваний в скоєнні смертельного ДТП Антон Желепа говорить під час засідання, що перед аварією курив “травку“ (марихуанну).

Також підозрюваний розповів, що не пам’ятає, куди саме їхав, але може згадати момент ДТП.

Крім того Желепа вважає, що він заслуговує максимального покарання.

Нагадаємо, що водій Mercedes, який влаштував смертельну ДТП в Київській області, був п’яний. У його крові вміст алкоголю склав 1,32 проміле.