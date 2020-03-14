Документ, підписаний тристоронньою контактною групою в Мінську 11 березня, виводить Росію за рамки конфлікту і визнає сторонами конфлікту представників України і ОРДЛО.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний.

Він підкреслив, що в підписаному документі “немає і натяку на здоровий глузд ні в політичній, ні в правовій, ні в мілітарній частинах”.

“Мова йде по суті про визнання сторонами конфлікту представників ОРДЛО і України. І виведення Росії за рамки конфлікту. Навіщо йти на такий крок я, чесно, не розумію”, – сказав Безсмертний.

По суті, контактна група в Мінську домовилася про створення якогось органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.

“Ця рада має лише дорадчі функції, але ж питання не в її повноваженнях. Питання в картинці. Кого посадять в раду? Може там сидітиме десять сивох. А картинка від них ітиме по всьому світу, і буде в нас подолання внутрішнього конфлікту.

Вас не дивує, що цей документ виплив якраз після того, як Медведчук злітав у Москву, а Сивохо хотів презентувати свою платформу порозуміння. Мені здається все це планом, розробленим у Кремлі.

Один ніби створює громадський вимір процесу, другий летить в Москву і створює – парламентський. Ось дивіться, яка в нас картинка на виході: і Європа підтримує, і Рада Європи, і громадськість”, – пояснив дипломат.