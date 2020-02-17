Про це йдеться в матеріалі “Європейської правди”.

“Олексій Семеній в підписі під “мюнхенським планом” представив себе як представника чинної влади України! А саме апарату РНБО”, – сказано в статті.

За інформацією журналістів, Семеній раніше дійсно працював радником секретаря РНБО Олександра Данилова, але був звільнений.

“У першій версії плану він неправдиво вказав своє місце роботи. Це було одним з козирів Києва, який виступав проти даного плану і вимагав від Вольфганга Ішингера (голова Мюнхенській конференції з безпеки – Ред.)” вбити “його”, – йдеться в матеріалі.

Відзначається, що після того, коли план зник з сайту конференції, а потім знову з’явився, то підписант Олексій Семеній вже не був позначений в ньому співробітником РНБО.

В той же час повідомляється, що Олексій Сімонік відомий своєю роботою “в команді прихильників русского мира”.

“За часів Януковича працював у фонді “Єдиний світ” регіонала Едуарда Прутніка. Наприклад, під час Революції Переваги цей фонд лобіював євразійську інтеграцію України. Вже після 2014 році Семеній здійснював спільні проекти з росіянами”, – йдеться в статті.