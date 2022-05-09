Про це повідомляє журналістка Ірина Земляна у Facebook.
Земляна прокоментувала інцидент з послом РФ у Польщі:
“Ми перешкодили послу Росії покласти квіти сьогодні у Варшаві. Разом з іншими активістами підійшла впритул до посла і облила себе штучною кров‘ю. Випадково і на посла трішки потрапило”, – зазначила активістка.
Нагадаємо, 9 травня у Варшаві навколо російського посла люди викрикували “фашисти” та “Путін х*йло”.
Сергій Андреєв залишив місце у супроводі поліції після акції протесту.
На інцидент одразу відреагували у МЗС РФ. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що подібне ставлення до російського дипломата у Варшаві “відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму”.
- В РФ відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Цього року президент країни-агресора Володимир Путін згадав про так звану “спеціальну операцію”, котрою називають війну в Україні, та звинуватив НАТО з США у нападі.
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- Зоя Казанжи зазначила, що після виходу російської армії з території Київщини світу відкрилася жахлива правда про звірства та знущання окупантів над місцевими жителями, зокрема про катування, вбивства та зґвалтування. Історія поведінки росіян повторилася: після захоплення Червоною армією німецьких територій кількість жертв зґвалтування серед жінок лише у Берліні становила від 95 до 130 тисяч.