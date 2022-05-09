У Варшаві російського посла Сергія Андреєва облили червоною фарбою на знак протесту проти війни РФ в Україні. Дипломат РФ планував покласти квіти на цвинтарі радянських воїнів у польській столиці – українські активісти цьому завадили.

Про це повідомляє журналістка Ірина Земляна у Facebook.

Земляна прокоментувала інцидент з послом РФ у Польщі:

“Ми перешкодили послу Росії покласти квіти сьогодні у Варшаві. Разом з іншими активістами підійшла впритул до посла і облила себе штучною кров‘ю. Випадково і на посла трішки потрапило”, – зазначила активістка.

Нагадаємо, 9 травня у Варшаві навколо російського посла люди викрикували “фашисти” та “Путін х*йло”.

Сергій Андреєв залишив місце у супроводі поліції після акції протесту.

На інцидент одразу відреагували у МЗС РФ. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що подібне ставлення до російського дипломата у Варшаві “відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму”.